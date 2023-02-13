Подмосковье 13 февраля 2023, 17:12 Новый аппарат для рентгена установили в поликлинике в Краснознаменске

Читать 360tv в

Поликлиника Краснознаменска получила новый аппарат для рентгена. На нем будут проводить исследования взрослым пациентам. Технику установили взамен старой.

Первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что в этом году медучреждения региона получат еще 100 единиц тяжелой техники.

Реклама

«С начала прошлого года мы установили в подмосковных медорганизациях 40 цифровых аппаратов вместо аналоговых. Это рентген-аппараты, маммографы и флююорографы», — добавила она.

Реклама

Рентген-аппарат был произведен в России и оснащен цифровой системой визуализации. Это позволяет получать снимки в высоком качестве при минимальной лучевой нагрузке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с жителями ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове. Вместе они выбрали место для строительства поликлиники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».