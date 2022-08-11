Новый аппарат для операций при катаракте и глаукоме появился в больнице Сергиева Посада

Офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской больницы получило новый микроскоп. С его помощью врачи смогут проводить микрохирургические операции при катаракте и глаукоме. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Медицинскую технику продолжают поставлять в подмосковные больницы, напомнила Светлана Стригункова. Новый микроскоп в Сергиевом Посаде, по ее словам, поможет расширить возможности отделения офтальмологии.

«Новый микроскоп в Сергиево-Посадской больнице обладает высоким качеством передачи изображения и фокусировки, что позволит расширить возможности офтальмологического отделения и перечень проводимых операций. Стоимость медтехники — почти 10 миллионов рублей», — рассказала зампред.

Заведующая отделением Анастасия Натарова рассказала, что раньше пациентов направляли на операции в другие больницы. Теперь им не придется испытывать неудобств.

«Микроскоп отличается усовершенствованной оптикой, отличной визуализацией, возможностью проведения операций на заднем отрезке глаза. Это удобно для хирурга в плане более четкой и объемной визуализации», — подчеркнула врач.

Технику для больниц Подмосковья закупают по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ранее он сообщил, что медучреждения региона получили уже свыше 800 единиц оборудования с начала года.