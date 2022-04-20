Аппарат для лечения сосудистых и сердечных болезней появился в больнице Орехово-Зуева
Создание сосудистого центра уже в разгаре в Орехово-Зуеве. В местной больнице появился современный ангиографический комплекс. Такой аппарат необходим пациентам с сосудистыми и сердечными патологиями.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, новый прибор обошелся почти в 70 миллионов рублей.
Его установили в Орехово-Зуевской областной больнице. Этот аппарат позволит врачам проводить операции на кровеносных сосудах.
Продолжается ремонт помещений, где будут палаты интенсивной терапии
Светлана Стригункова.
Она добавила, что появится и неврологическое отделение для людей с острым нарушением мозгового кровообращения.
Помимо прочего, в региональном сосудистом центре обустроят отделение кардиологии для пациентов с острым коронарным синдромом.
Лечиться там смогут не только местные жители, но и пациенты из других городских округов востока Подмосковья.
Ранее стало известно, что тысячи врачей Подмосковья начали получать выплату на аренду жилья. Это новая мера поддержки, установленная губернатором региона Андреем Воробьевым.