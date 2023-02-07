Подмосковье 07 февраля 2023, 16:24 Новый аппарат для диагностики ЛОР-заболеваний у детей появился в Протвине

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Усовершенствованный аппарат для диагностики ЛОР-заболеваний появился в детском отделении Протвинской городской больницы. Оборудование помогает распознавать патологии устьев слуховых труб, новообразования в носу и ушах, гипертрофию аденоидов и другие патологии.

«Благодаря ЛОР- комбайну большую часть эндоскопических исследований, в которых нуждаются дети, мы теперь делаем на месте, амбулаторно. И не отправляем их в областную больницу», — сообщил детский врач-отоларинголог ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» Артем Сидоркин.

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ЛОР-комбайн с эндоскопической стойкой больница получила в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Отмечается, что новый аппарат значительно информативнее для медиков и комфортнее для детей.

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