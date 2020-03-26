Новый антикризисный штаб поможет поддержать экспортеров Подмосковья в период пандемии

Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Он также уточнил, что антикризисный штаб будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российских экспортеров.

Сегодня, когда нарушены практически все международные торговые связи, бизнесу необходима поддержка как информационная, так и по решению спорных вопросов, поиску альтернативных контрагентов Вадим Хромов.

По его словам, российские экспортеры столкнулись с проблемами по 10-15 направлениям. Подмосковных производителей волнуют перебои с сырьем и в работе таможенных пунктов, запреты на ввоз и вывоз продукции, а также глобальное падение спроса. Это те вопросы, которые будут прорабатывать в первую очередь.

Также обращения бизнесменов примут по номеру горячей линии 0150. Заявки отработают совместно с антикризисным штабом.

Кроме того, прием проблемных вопросов открыли в специальном разделе на сайте Российского экспортного центра.