Подмосковье 20 февраля 2023, 21:49 Новый ангиографический комплекс заработал в Жуковской больнице

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Новая операционная с современным ангиографическим комплексом открылась в региональном сосудистом центре в Жуковском. Это второй аппарат в медучреждении.

С помощью современного оборудования медики будут оперировать и исследовать пациентов с инфарктами, инсультами, ишемией конечностей и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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«В прошлом году в подмосковных стационарах установили три новых ангиографических системы, с начала этого года — четыре», — сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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По ее словам, на приведение в порядок кабинетов и новую технику потратили 630 миллионов рублей.

Теперь больница в Жуковском может имеет разделить поток пациентов на экстренных и плановых. При этом количество операций на сосудах, венах и артериях увеличится до трех тысяч в год.

«Новая операционная спроектирована специально для выполнения высокотехнологичных эндоваскулярных вмешательств», — заявил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения медучреждения Борис Гегенава.

Обследования и операции на новом оборудовании проводят бесплатно. Новый аппарат купили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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