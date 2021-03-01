Новый алгоритм борьбы с нелегальными свалками разработали в Подмосковье

Московская область активно развивается: в регионе постоянно появляются новые коттеджные поселки и микрорайоны. На фоне бурного строительства нельзя допустить несанкционированных свалок. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти разработали четкий алгоритм по утилизации строительного мусора, который заработает уже в этом полугодии.

«Хочу поблагодарить наш депутатский корпус. Был разработан закон, алгоритм, который сегодня реализуется. И за первое полугодие 2021 года должен быть наведен четкий и понятный порядок утилизации, складирования строительного мусора по самым современным стандартам. <…> Эту работу мы совершенно точно доведем до победы. К этому подключились и активисты-экологи, и наши жители, которые сигнализируют, подсказывают, где есть какие-то нарушения или недоразумения», — заявил глава Московской области.

По словам губернатора, задача властей — четко показать каждому жителю Подмосковья, где и по каким стандартам утилизировать строительный мусор.

«Это будет следующая перемена, которая очень необходима для нашего любимого Подмосковья», — подытожил Воробьев.

Накануне руководитель Московской области сообщил, что тему мусорных полигонов в регионе закрыли навсегда. Последние свалки перестали работать в Серпухове и Волоколамске, и теперь все отходы будут перерабатывать на современных комплексах.