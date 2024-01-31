31 января 2024, 13:46
Новый акушер-гинеколог пополнил штат Московского областного центра охраны материнства
Подмосковье продолжает привлекать на работу новые кадры в сфере здравоохранения. Врач — акушер-гинеколог Ангелина Беляева начала вести прием пациентов в родовом отделении с операционными Московского областного центра охраны материнства.
Ангелина окончила Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского и ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология» РНИМУ имени Пирогова.
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Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник отметила, что многопрофильный центр уделяет особое внимание работе по привлечению новых сотрудников.
«Очень важно, что молодым специалистам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — добавила Татьяна Мельник.
В Министерстве здравоохранения Подмосковья пожелали Ангелине профессиональных успехов на новом поприще.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.
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