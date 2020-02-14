Работа рядом с домом и свежие овощи на столе. Новый агрокомплекс в Серпухове достроят летом

Строительство ультрасовременного и почти полностью компьютеризированного тепличного комплекса завершится в селе Турово городского округа Серпухов этим летом. Жители муниципалитета уже с нетерпением ждут первого урожая местных томатов и зелени. Кроме того, открытие теплиц обеспечит создание 200 новых рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Строительство тепличного комплекса в селе Турово подходит к завершению, все основные этапы позади: к участку подведены коммуникации, пробурены скважины, выложены теплотрассы. Специалисты оборудовали систему ливневой канализации. Сейчас ведется монтаж металлоконструкций, остекление, запуск электростанции, строительство сервисной зоны и коммуникаций, котельной.

Генеральный директор «Туровского тепличного комплекса» Александр Шаховец рассказал о помощи со стороны администрации муниципального образования: «Сейчас коллегиально решаем вопросы об обустройстве подъездной дороги, доставке рабочего персонала до места работы». Александр Шаховец добавил, что также власти округа оказывают помощь в наборе кадров и решении жилищного вопроса приезжих сотрудников.

Гендиректор «Туровского тепличного комплекса» отдельно отметил Центр содействия строительству и правительство Московской области, подчеркнув, что без их поддержки и помощи реализация проекта не состоялась бы.

«Строительство мы начали еще в 2015 году. Объект заморозили из-за недостатка средств, и руководством было принято решение обратиться за поддержкой в областное правительство, где проект посчитали приоритетным и помогли с получением кредита», — пояснил Александр Шаховец.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Потребность в свежих и качественных овощах есть у всех, а появление большого количества местной продукции сделает бессмысленным импорт. Также в планах — установить павильон в центре Серпухова, где местные жители по оптовым ценам смогут покупать свежие овощи.

Ультрасовременный тепличный комплекс будет производить 20 тонн помидоров в день. На предприятии будет работать система контроля безопасности продукции. Будущие работники уже прошли обучение работе на сложном оборудовании в Голландии.

За работой сотрудников будет следить компьютер: каждому специалисту выдадут индивидуальный датчик, учитывающий, что, где и в какое время делает работник.

«Около 100 человек мы сможем трудоустроить на наш агрокомплекс. После открытия второй очереди — еще 100 человек. В приоритете будут, конечно, жители села Турово. Мы уже выбрали главного энергетика и инженера», — поделился Александр Шаховец.

Во вторую очередь специалистов будут приглашать и из других муниципалитетов, так что местные жители рассчитывают, что население села увеличится.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Дочь Ольги Сидоровой учится в Туровской школе, и после окончания 8-го класса девочку придется возить в другую школу, чтобы она смогла закончить 11 классов и поступить в вуз. «Если к нам приедут новые люди на постоянное место жительства, то мы сможем и учить детей, и покупать продукты рядом с домом», — надеется Ольга Сидорова.

По словам руководства тепличного комплекса, 200 рабочих мест — это не предел, ведь оно уже задумалось о развитии сопутствующих производств.