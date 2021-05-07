Новый Афанасьевский мост в Воскресенске откроют досрочно

Готовность нового Афанасьевского моста в Воскресенске достигла 90%. Движение здесь откроют на семь месяцев раньше срока — в июле. Работу проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках проекта президента «Безопасные качественные дороги».

Строительство ведут с опережением графика. Это подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Полностью завершить укладку асфальта на мостовом переходе планируем к концу мая Алексей Гержик.

На площадке работают 100 человек и 30 специальных машин. Они продолжают перекладку инженерных сетей и подготовку ливневой канализации.

Длина нового моста, который располагается на расстоянии 25 метров от существующего, составит 248 метров.

Новая дорога разгрузит Воскресенск от транзитного потока и обеспечит выезд машин на А-108 и Новорязанское шоссе. Она улучшит транспортную доступность в трех микрорайонах, где живут более 40 тысяч человек.