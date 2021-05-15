Новый Афанасьевский мост откроют в Воскресенске летом

Воскресенск пополнил бюджет на шесть миллиардов и завершил благоустройство парка в усадьбе Кривякино в 2020 году, а в планах — открытие нового Афанасьевского моста. Обо всем этом глава городского округа Артур Болотников рассказал в ежегодном обращении.

В 2020 году общеобразовательные учреждения капитально отремонтировали на общую сумму более чем 30 миллионов рублей за счет местного бюджета. Кроме того, в рамках федерального проекта завершился капитальный ремонт школ № 4 и 5 на сумму более 54,5 миллиона рублей, а также благоустроили прилегающую территорию.

Из-за пандемии коронавируса доходы местного бюджета составили чуть более шести миллиардов рублей. А это на 750 миллионов меньше, чем годом ранее. Теперь руководство городского округа поставило задачу — еще активнее развивать производства. В 2020-м совокупный объем привлеченных инвестиций достиг более 7,5 миллиарда рублей.

В Воскресенске появилось 396 новых рабочих мест.

В округе открываются новые мобильные прививочные пункты. Вакцинироваться можно и в семи стационарах. А в больницы поступило новое оборудование на сумму свыше 179 миллионов рублей. Воскресенск получил ангиограф. Также заработал новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Невское, завершился капитальный ремонт основного здания хирургического отделения и поликлиники больницы № 1.

Помимо этого, в 2020 году в округе благоустроили парк с прудами в усадьбе Кривякино. На него выделили более 600 миллионов рублей. Еще одно значимое событие — открытие дома культуры в поселке имени Цюрупы. В двухэтажном здании разместили зрительный зал на 200 человек и просторные кабинеты. Такого подарка местные жители ждали почти 20 лет: в 2002-м сгорело здание старого дома культуры.

Долгожданная новость для Воскресенска — вскоре откроют новый Афанасьевский мост. Он свяжет южную и центральную части округа и станет выходом к федеральным трассам. Благодаря ему пробки на железнодорожных переездах уйдут в прошлое, а Воскресенск разгрузится от транзитного транспорта. Работы идут с опережением сроков, завершить строительство моста планируется летом.

По словам Болотникова, перемены — то, что волнует людей. Поэтому главная цель — высокое качество жизни в округе.