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    06 декабря 2021, 13:39

    Новых врио глав городских округов назначили в Кашире и Звездном Городке

    Анатолий Минкин

    Городские округа Кашира и Звездный Городок получили новых временно исполняющих обязанности руководителей. О назначениях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

    Новых врио глав городских округов назначили в Кашире и Звездном Городке

    Временно исполняющим обязанности главы Каширы стал член Общественной палаты Московской области Николай Ханин.

    «Я очень рассчитываю, Николай Александрович, что в большом и важном для нас округе команда, которую вы соберете, продолжит обеспечивать те самые перемены, о которых мы говорим», — обратился к временно исполняющему главы муниципалитета Андрей Воробьев.

    Кроме работы в Общественной палате Николай Ханин руководит благотворительным фондом «Свой дом», региональным отделением Общественной организации «Российское движение школьников», а также является активистом Общероссийского народного фронта в Подмосковье.

    На посту руководителя городского округа Кашира Николай Ханин сменит Марину Кузнецову.

    Временно исполняющим обязанности главы Звездного Городка стал Алексей Викторенко — сын российского космонавта Александра Викторенко. Андрей Воробьев отметил, что новый руководитель знает о городском округе все и сможет решить все накопившиеся вопросы.

    «Алексей Александрович, вы знаете все проблемы, специфику города, в том числе и по сотовой связи, которую мы обсуждали», — отметил глава региона.

    Алексей Викторенко раньше работал в таможенных органах. В Общественной палате Звездного Городка он занимал должность председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, безопасности, общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции.