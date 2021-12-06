Новых врио глав городских округов назначили в Кашире и Звездном Городке

Городские округа Кашира и Звездный Городок получили новых временно исполняющих обязанности руководителей. О назначениях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Временно исполняющим обязанности главы Каширы стал член Общественной палаты Московской области Николай Ханин.

«Я очень рассчитываю, Николай Александрович, что в большом и важном для нас округе команда, которую вы соберете, продолжит обеспечивать те самые перемены, о которых мы говорим», — обратился к временно исполняющему главы муниципалитета Андрей Воробьев.

Кроме работы в Общественной палате Николай Ханин руководит благотворительным фондом «Свой дом», региональным отделением Общественной организации «Российское движение школьников», а также является активистом Общероссийского народного фронта в Подмосковье.

На посту руководителя городского округа Кашира Николай Ханин сменит Марину Кузнецову.

Временно исполняющим обязанности главы Звездного Городка стал Алексей Викторенко — сын российского космонавта Александра Викторенко. Андрей Воробьев отметил, что новый руководитель знает о городском округе все и сможет решить все накопившиеся вопросы.

«Алексей Александрович, вы знаете все проблемы, специфику города, в том числе и по сотовой связи, которую мы обсуждали», — отметил глава региона.

Алексей Викторенко раньше работал в таможенных органах. В Общественной палате Звездного Городка он занимал должность председателя комиссии по вопросам местного самоуправления, безопасности, общественному контролю, открытости власти и противодействию коррупции.