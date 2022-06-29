Новых участников во Всероссийский юношеский симфонический оркестр выбрали в Химках

Национальный отбор прошел в Центральной детской школе искусств города Химки.

Прослушивания проходили при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.

В конкурсе в оркестр приняли участие 175 человек из 24 городов. В состав оркестра отбирали музыкантов по специальностям скрипка, кларнет, виолончель, флейта, альт, гобой, фагот, труба и валторна.

Среди тех, кто участвовали в отборе, были и выпускники ЦДШИ г. Химки. Скрипачки Регина Пахмутова и Эмиль Мухаметшин сейчас продолжают обучение в Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена, а Элиза Абазян — в Центральной музыкальной школе-академии исполнительского искусства при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В составе коллектива более 100 музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет более, чем из 40 городов России.

Солисты оркестра примут участие в Международном фестивале искусств П. И. Чайковского, который 1 июля откроют в Клину.