Число выздоровевших от СОVID-19 в Подмосковье превысило количество новых случаев

По словам губернатора Подмосковья, в регионе все еще продолжается высокая госпитализация. При этом выписывать людей стали больше по сравнению с госпитализацией. Воробьев подчеркнул, что медикам приходится осматривать порядка 1150 человек. Кроме того, за всеми этими людьми должны приехать машины. Врачи делают огромную и напряженную работу, благодаря которой наблюдается отрицательная динамика.

Последние две недели, если посмотрим по балансу госпитализируемых и выписки, выписка больше. Это очень хорошо. Еще раз — я делаю акцент, что она отрицательная, но объем большой Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона добавил, что сейчас используются более совершенные медикаменты и протоколы. Это влияет на высокую выявляемость и госпитализацию.

«Я с этим связываю. Пока у нас остается порядка шести тысяч коек свободных. Всего 19 тысяч. 12-12,5 тысячи находятся в госпиталях. Примерно такие цифры», — заключил губернатор.

Всего за время пандемии в Подмосковье выявили 105 748 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить удалось уже 76 721 пациента. Скончались после заражения 1965 человек.