Новых случаев заражения коронавирусом не выявили в 13 округах Подмосковья

Ни одного нового пациента с коронавирусной инфекцией не выявили за последние сутки в 13 городских округах Московской области. Еще в семи округах зафиксировали по одному случаю заражения.

Об этом сообщил оперштаб Подмосковья.

За последние сутки в регионе зафиксировали 567 случаев заражения коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 88 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 640 человек. Выздоровели и выписались 65 869 человек», — сказано в сообщении.

Оперштаб отметил, что ни одного зараженного пациента не нашли в Волоколамске, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Пущине, Рузе, Серебряных Прудах, Электрогорске, Шатуре и Шаховской.

По одному случаю заражения зафиксировали в Бронницах, Власихе, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Можайске и Ступине. По два новых пациента за последние сутки выявили в Егорьевске, Солнечногорске и Черноголовке. Еще три случая зафиксировали в Истре, а по четыре — в Дмитрове, Ленинском округе, Лыткарине, Озерах, Рошале и Фрязине.

По пять новых пациентов с коронавирусом обнаружили в Долгопрудном и Павловском Посаде, по шесть — Ивантеевке, Люберцах и Электростали. Еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом нашли в Наро-Фоминске, по восемь — в Дзержинском, Дубне, Клину, Орехово-Зуеве, и еще по девять — в Домодедове и Жуковском.

11 новых случаев зафиксировали в Богородском, Лобне и Реутове, 12 — в Лосино-Петровском и Сергиевом Посаде, 13 — в Воскресенске, 15 — в Одинцове и Чехове, 17 — в Коломне, 18 — в Химках, 20 — в Серпухове, 21 — в Красногорске и Раменском, 23 — в Балашихе, 24 — в Пушкине, 27 — в Подольске, 30 — в Королеве, 32 в Талдоме, 34 — в Щелкове. Больше всего пациентов с коронавирусом за последние сутки выявили в Мытищах — там подтвердили 67 новых случаев заражения.

По состоянию на 3 ноября в Подмосковье провели 3 206 277 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей. Тестировали в том числе тех, кто прибыл из стран с неблагополучных обстановкой по COVID-19.

Исследования на коронавирус проходят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и на базе лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые пациенты могут пройти обследование на базе негосударственных лабораторий.