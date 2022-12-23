Подмосковье 23 декабря 2022, 22:26 Новых победителей акции «Лови удачу с Умной платежкой» выбрали в Подмосковье

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В Подмосковье назвали имена трех победителей акции «Лови удачу с Умной платежкой». Им будут зачислены призы в размере тысячи рублей на лицевые счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Генератор случайных чисел выбрал три лицевых счета — 39055189, 33249577, 85006776 — уточнил министр.

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Призы по акции «Лови удачу с Умной платежкой» разыгрываются среди тех, кто вовремя оплачивает счета в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

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Финальный розыгрыш проведут в январе 2023 года, напомнили в МинЖКХ.

Ранее губернатор Воробьев рассказал, что внедрение искусственного интеллекта во все сферы станет одной из основных задач Подмосковья в 2023 году.

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