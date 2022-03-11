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    11 марта 2022, 15:30

    Новых глав избрали в Подольске и Звездном Городке

    Анастасия Аброськина

    Главы двух городских округов сменились в Подмосковье. Их избрали на заседаниях советов депутатов. Теперь Подольск возглавил Дмитрий Жариков, а Звездный Городок — Алексей Викторенко.

    Новых глав избрали в Подольске и Звездном Городке | Изображение 1

    Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

    Главу Подольска избрали 9 марта, а нового руководителя в Звездном Городке — 11-го.

    Ранее главой Подольска был Николай Пестов — он возглавлял городской округ 16 лет. На его место пришел бывший глава Серпухова Дмитрий Жариков.

    Согласно закону, руководителей муниципалитетов избирают из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.