Новых глав избрали в Подольске и Звездном Городке

Главы двух городских округов сменились в Подмосковье. Их избрали на заседаниях советов депутатов. Теперь Подольск возглавил Дмитрий Жариков, а Звездный Городок — Алексей Викторенко.

Об этом рассказали в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

Главу Подольска избрали 9 марта, а нового руководителя в Звездном Городке — 11-го.

Ранее главой Подольска был Николай Пестов — он возглавлял городской округ 16 лет. На его место пришел бывший глава Серпухова Дмитрий Жариков.

Согласно закону, руководителей муниципалитетов избирают из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.