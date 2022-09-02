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Новые меры поддержки для людей с инвалидностью вступили в силу с 1 сентября

Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина напомнила о новых мерах поддержки для инвалидов

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С 1 сентября вступили в силу дополнительные меры поддержки для инвалидов. В их числе — бесплатное второе высшее или среднее профессиональное образование.

«С 1 сентября ступают в силу изменения в федеральном законе об образовании, которые касаются введения новых дополнительных мер поддержки для инвалидов, а именно — это бесплатное двухразовое питание для школьников и студентов колледжей, а также бесплатное второе высшее или среднее профессиональное образование», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Как добавили в Министерстве социального развития, в регионе проживает 19,5 тысячи инвалидов школьного возраста.

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«Такая мера поддержки, как второе высшее образование, даст возможность тем, кто в связи с заболеванием или травмой утратил возможность работать по специальности, получить другую профессию», — отметила Каклюгина.

Инвалиды Подмосковья могут оформить выплаты по ОСАГО онлайн. Эту услугу еще летом полностью перевели в электронный вид. Больше не требуется посещать МФЦ для ее получения. Получить компенсацию страховки по ОСАГО теперь можно через «Госуслуги» Подмосковья. Статус обработки заявки можно будет увидеть в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.

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