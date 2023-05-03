Подмосковье 03 мая 2023, 13:19 Новые зоны отдыха обустроят в 6 парках Подмосковья в этом году министерство благоустройства

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В 2023 году в шести парках Московской области появятся новые функциональные зоны отдыха. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

«По поручению губернатора Андрей Воробьева обновляем существующие и создаем новые парки. Помимо масштабного благоустройства в существующих парках мы ежегодно создаем новые зоны для отдыха», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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В Глуховском парке Ногинска в Богородскому округе и Мытищинском парке имени Стрекаловка оборудуют новую игровую зону для детей. В «Пехорке» в Балашихе и «Дубках» в Наро-Фоминске обустроят спортивную зону. В Талдомском парке культуры и отдыха «Победа» и в Сергиево-Посадском парке «Скитские пруды» построят скейт-парк.

Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Подмосковье находятся 184 парка и лесопарка. В прошлом году их посетили более 57 миллионов раз.

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