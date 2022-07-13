Новые зоны отдыха и уличный кинотеатр появятся в парке Победы в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске проходят работы по благоустройству местного парка Победы. Они начались в мае, к текущему моменту уже удалось выполнить примерно половину всего запланированного объема. Работы очень важны, потому что этот парк очень популярен среди местного населения, особенно летом, — туда приходят отдыхать целыми семьями.

«У нас по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева реализуется большая программа по благоустройству. В мае приступили к реконструкции парка Победы в Наро-Фоминске. На сегодняшний день здесь выполнили половину от запланированного объема работ. Это место пользуется большой популярностью среди населения. После благоустройства, уверен, еще больше полюбится жителям», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Уже удалось закончить все работы по подготовке территории и демонтажу. Сейчас проводится укладка асфальтобетонного покрытия и новой плитки, также рабочие устанавливают бортовой камень. К середине лета уже полностью готова спортивная зона, на которой установлены современные тренажеры, а также обновленная детская игровая площадка.

В парке собираются благоустроить несколько новых функциональных зон. Например, возле памятника — самолета МиГ-17 хотят установить круглый навес с местами для отдыха. Кроме того, там обустроят новую интерактивную аллею с уличным кинотеатром. Сделают также активную зону с тренажерами, местами для настольного тенниса и шахмат, для занятий йогой там появится деревянный настил.

По соседству с пешеходной зоной проложат велосипедную, территорию озеленят, высадят клумбы, установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».