Подмосковье 23 августа 2023, 12:29 Новые ЖК, больницы и парки: как изменился Красногорск

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Какие изменения коснулись Красногорска за последние годы и что планируется усовершенствовать.

Здравоохранение

Год назад был проведен ремонт и открыта Архангельская амбулатория на 15000 мест.

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В марте 2024 года завершат строительство детской областной больницы, которая станет центром детского здравоохранения в Подмосковье.

Жилье и благоустройство

Восстановлены права 2528 обманутых дольщиков. Были достроены 11 МКД: в «Митино О2», «Опалихе О3» и «Лесобережном». Дольщики «Митино-Сити» получили денежную компенсацию. Достроен ЖК «Большое Путилково».

Улучшаются общественные пространства. Набережную в Павшинской пойме сделают просторнее, благоустроят Опалиховский лесопарк и Торфяное озеро. Появились новые парки — «Липовая роща» и «Живописная бухта».

Детсады и школы

Продолжается строительство садов. Два ДОУ будут возведены в «Ильинских лугах», один – в Сабурово, и еще один – в поселке Новый.

Продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет» на 1,7 тыс. мест.

За год было открыто 5 школ и 8 детсадов, отремонтированы Опалиховская и Ангеловская школы. В этом году откроют еще 4 школы.