Подмосковье 04 декабря 2023, 17:07 Новые животные сафари-парка под Можайском прошли карантин Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Ветеринары с успехом завершили плановые карантинные мероприятия молодых животных в сафари-парке «Амурский тигр» Можайского городского округа. Главная задача подобных ограничений — исключение у прибывших животных наличия особо опасных заболеваний.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов рассказал, что процедура карантина проводилась для того, чтобы родившиеся в 2023 году два тундровых оленя и самка индийского буйвола смогли и дальше пребывать на территории парка.

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«Сейчас все животные успешно прошли процедуру карантина, и уже ждут скорого переезда», — сообщил Мурашов.

Отметим, что во время карантина животных осматривают и обследуют. Затем их помещают в отдельные вольеры на 30 дней. В это время специалисты следят за их состоянием здоровья и выявляют опасные заболевание.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков.

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