Подмосковье 31 января 2024, 16:25 Новые жилые кварталы благоустроят в подмосковном поселке Мебельной Фабрики пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Администрация Мытищ провела встречу с жителями поселка Мебельной Фабрики. Главой темой стало благоустройство территории жилых комплексов «Афродита» и «Афродита-2». Сейчас там отсутствуют социальные объекты и есть сложности с транспортным обслуживанием.

Ситуация с жилыми кварталами осложняется тем, что застройщик «Афродиты-2» обанкротился. Поэтому те обязательства, которые он взял на себя, не могут быть реализованы без участия муниципалитета.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Все вопросы комплексного развития территорий обсудили на встрече с жителями. Новая концепция предполагает благоустройство, реконструкцию дорог и строительство парковок на 1940 мест. Также администрация округа расселит восемь аварийных домов. Новое жилье получат 212 семей.

Кроме того, появятся школы на 1100 и 550 мест и детские сады на 340 и 150 мест. Еще планируется реконструировать существующий детский сад на 137 мест: там возведут пристройку еще на 280 мест.

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