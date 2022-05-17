Новые земли введут в оборот Кашира и Руза

Предприятия из Каширы и Рузы обработают в этом году дополнительные 900 гектаров новых территорий для выращивания сельскохозяйственных культур.

ООО «МВС АГРО» и ООО «Фермер Сити «Рузский» уже начали обработку земель, которые много лет находились у предприятий в собственности, но не использовалась. Первые посевы озимых зерновых на новых гектарах планируется провести ближайшей осенью.

«За период с 20 апреля и по сегодняшний день нами уже введено в оборот около 30 гектаров, — отметил генеральный директор ООО МВС АГРО Денис Игоревич Пустовит, — Сейчас мы производим культуртехнические работы на участке, расположенном вблизи деревни Кореньково в Кашире».

Общий объем планируемых ко вводу в оборот земель в Кашире составляет 389 гектаров. В Рузе под выращивание зерновых дополнительно введут порядка 500 гектаров.

«В начале года Губернатор поставил нам задачу увеличить показатель по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 2022 году до 40 тысяч гектаров. Мы планомерно ведем переговоры с собственниками, и они расширяют границы своих сельхозугодий, — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что на сегодняшний день всего в работе по вводу новых земель 23 проекта на общую площадь 49847 гектаров.