Новые земли отдадут под сельское хозяйство в Шаховской

Земельный торги пройдут в Шаховской 5 и 7 сентября. В аренду планируют сдать участки для ведения сельскохозяйственного бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Два участка из тех, которые отдадут в пользование, находятся в деревне Вишенки. Один из них, площадью более 13 гектаров, подходит для разведения животных. Второй — 3,8 гектара — для выращивания овощей, ягод и зерна. Также для аграриев доступны участки в селе Никольское и деревне Лукошкино площадью 6,9 и 5 гектаров. Еще одних, площадью 2 гектара, находится в деревне Борисовка. Их планируют сдать сроком на 13 лет и 2 месяца.

Узнать подробнее обо всех участках сельскохозяйственного назначения можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил об условиях получения земли на льготных условиях для фермеров.