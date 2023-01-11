Подмосковье 11 января 2023, 14:48 Новые заповедные зоны создали в Подмосковье в 2022 году

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В прошлом году в Московской области создали три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Это прибрежная рекреационная зона «Вейна» и заказники «Грядо-Разварнинский» в Рузе и «Донинский» на землях Раменского и Богородского округов. В День заповедников и национальных парков министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов поздравил с праздником всех, кому дорога природа региона.

«Пик развития заповедного дела в Подмосковье пришелся на вторую половину прошлого века. Затем, по разным причинам, организация особо охраняемых природных территорий затормозилась. Однако в последние годы случился, можно сказать, прорыв <…> Хочу поздравить всех, кто принимал и принимает в этом активное участие, и каждого жителя, неравнодушного к природе», — заявил министр местных жителей.

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Тихон Фирсов отметил, что Минэкологии работает над созданием новых ООПТ, в которых под особой охраной будут находиться уникальные экосистемы и редкие виды флоры и фауны из Красных книг России и Московской области.

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Отметим, сейчас в Подмосковье существует 264 особо охраняемых природных территорий регионального значения и четыре — федерального.

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