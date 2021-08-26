Новые занятия появятся в школах Подмосковья с 1 сентября

Современная молодежь начинает искать способы зарабатывать уже со школы. И учебное заведение должно быть тем местом, которое подготовит ребенка к взрослой жизни, сделает его сильнее, даст нужные навыки. Поэтому с 1 сентября в школах Московской области появятся новые занятия, в том числе финансовая грамотность и предпринимательство. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «360».

Глава региона подчеркнул, что постоянно общается с детьми разных возрастов, чтобы понять, какие у них интересы, научиться говорить на одном языке.

«Что нужно сделать, чтобы в школу шли с большим удовольствием? Не для того, чтобы сдать ЕГЭ, ВПР и ОГЭ, — это все ерунда. Точнее, это важно, но глобально: как сделать процесс обучения в школе так, чтобы он тебя сделал сильнее, давал навыки и знания? В этой связи мы разные дисциплины внедряем — и финансовую грамотность, и предпринимательство», — подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что пусть это и первые шаги в нужном направлении, но даже такие факультативы важны для молодежи.

«В 15 лет вы уже думаете, как заработать. Это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным. И мы понимаем, что на эти вопросы надо дать ответ», — отметил Андрей Воробьев.

Азы экономики, предпринимательства, финансовой грамотности, программирование, скретч-программирование, Python, Java — все эти языки сегодня для вас совершенно понятные дисциплины. Для нас это был полет на Марс Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что для работы с этими направлениями ищут специалистов — обычно это молодые преподаватели.

«Детям нравится, это очень полезно. Азы программирования позволяют сделать приложение и продать его. Какие-то первые, может быть, элементы той или иной игры, дополнить ее какими-то вещами. Все это для вас является очевидным. Поэтому мы должны давать такие знания», — заключил он.