Новые залы для старинных экспонатов. Музей Дубны переедет в просторное здание вокзала

Музей археологии и краеведения в Дубне готовят к переезду в новое здание. Экспонаты займут место на втором этаже вокзала «Большая Волга». Теперь туристы сразу смогут познакомиться с историей города.

Новую площадь музей получил благодаря главе городского округа Максиму Данилову. С предложением перевезти экспонаты он выступил еще полтора года назад — тогда и начались переговоры с руководством вокзала. Теперь музей станет просторнее — он займет порядка 500 квадратных метров, что в 2,5 раза больше, чем было раньше. А у директора и главного хранителя фонда впервые появятся свои кабинеты.

В старом здании на Моховой музей проработал уже 25 лет. В одном только зале там располагалось полторы тысячи экспонатов, а еще пять тысяч — в хранилище.

Постоянная экспозиция «Археология и краеведение» освещает историю Дубненского края с древнейших времен до наших дней. Гости могут увидеть окаменелые останки животных, свинцовые печати и торговые пломбы русских князей, вооружение дружинников, нательные кресты, женские украшения и многое другое. Появится и новая экспозиция — о градообразующих предприятиях.

На время переезда музей закрыли. В новом здании экспонаты займут сразу несколько залов. В коридорах продумают навигацию. Впереди — установка сигнализации, подготовка дизайн-проекта и косметический ремонт. Планируют также создать новые интерактивные стенды. Двери музея планируют открыть для посетителей уже в 2020 году.