Подмосковье 22 февраля 2023, 18:21 Новые закупки на ремонты и строительство зданий опубликовали в Подмосковье Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал еще 10 закупок за неделю. Требуются поставщики медицинского оборудования, а также подрядчики на ремонты и строительство зданий.

Для нужд медицинских учреждений запланировано две закупки: поставка ультразвуковых аппаратов и расходных материалов для анестезиологии и реанимации .

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После определения подрядчика будет выполнен ремонт в Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ). Также запланированы работы по проектированию и капитальному ремонту в стационаре «Орехово-Зуевской областной больницы», во взрослой поликлинике «Ступинской областной клинической больницы» и терапевтическом отделении «Воскресенской областной больницы».

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В Дмитрове требуется капитальный ремонт медицинского колледжа , где обучается более 400 студентов, а в Щелкове решено построить детский сад на 240 мест.

В Пушкино будет благоустроен центр города. В Егорьевске, в поселке Новый запланирована реконструкция водозаборного узла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках программы «Строительство новых школ» в регионе планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 школ.

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