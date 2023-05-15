Подмосковье 15 мая 2023, 16:15 Новые выставки отечественных художников в Щелкове откроются в мае https://welcome.mosreg.ru/

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В Щелкове в мае откроются сразу две новые выставки. Одна из них — «Натюрморт» — станет доступна в выставочном зале Щелковского музея во дворце культуры имени Чкалова, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На ней презентуют работы российских художников из фондов Щелковской художественной галереи, Щелковского историко-краеведческого музея и частных коллекций. Их выполнили акварелью, масляной и темперной живописи. Она продлится до 1 июня, вход свободный.

Также 17 мая в Щелковской художественной галерее откроется выставка «По дороге в Ярославль». На ней представят картины русских городов 10 художников.

«Картины посвящены достопримечательностям городов, их архитектуре, историческим портретам и природе», — уточнили в министерстве.

Выставка продлится до 17 июня 2023 года. Вход свободный.

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