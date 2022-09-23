Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 18:58 Поделиться Telegram

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Viber Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей

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Пять молодых специалистов недавно пришли в Электроуглинскую городскую больницу. Среди них — эндокринолог Анна Кудряшова. Многодетная мама успевает позаботиться не только о трех своих детях, но и о десятках пациентах. Сюда, да и вообще в медицину, пришла по велению сердца. Еще в детстве ее восхищала работа мамы-терапевта.

«Моими настольными книгами были атлас по анатомии и детским болезням. Мама вдохновляла меня на то, чтобы стать врачом. А когда моя бабушка заболела сахарным диабетом, я окончательно определилась со специальностью. Мне очень хотелось помочь таким больным», — рассказывает эндокринолог.

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Помимо новых лиц, в больнице и новые технологии. Сегодня Анна впервые попробует себя в телемедицине, или, другими словами, онлайн-консультации. Случай непростой. Уровень сахара у диабетика неконтролируемо скачет, даже с приемом необходимых препаратов.

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«Мне очень понравилось, а главное — не нужно никуда ехать, в очередях сидеть. Пришел, тебя проконсультировали, остальное уже могут и наши терапевты», — рассказала пациент Электроуглинской городской больницы Ирина Зайнулина.

Как отмечают медики, очный талон к узконаправленному специалисту можно ждать и более двух недель. А по видеосвязи запись минимальная — в течение суток. Получить такую консультацию просто. Достаточно обратиться к лечащему врачу.

«Уже на приеме у терапевта выбирается время телемедицинской консультации и врач, который будет ее вести. Это если мы не можем помочь своими силами. У нас есть возможность в МОНИКИ записать, а также наши специалисты тоже проводят телемедицинские консультации», — рассказала врач-терапевт Электроуглинской городской больницы Лидия Туманова.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева наша больница получила новый аппарат УЗИ высокого класса, который позволит более детально осмотреть пациента», — уточнил заведующий Электроуглинской городской больницей Максим Мальцев.

В ближайшие недели во многих кабинетах больницы обновят мебель. Сюда уже поступили медицинские кровати, тумбочки и кушетки. Осталось установить.

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