Подмосковье 22 декабря 2022, 15:50 Новые водозаборные узлы запустили в трех населенных пунктах Истринского округа

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Новые водозаборные узлы запустили на полную мощность в трех населенных пунктах Истринского округа. Очищают воду теперь по инновационной технологии, а жители могут не беспокоиться о лишних примесях и ржавчине в кране.

Раньше в одном из поселков около Дедовска жители постоянно жаловались на плохое качество воды. Больше такой проблемы нет. После установки станции водоочистки показатели железа стали соответствовать нормам.

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«Наконец-то здесь есть чистая вода, которая пришла благодаря установке станции водоочистки. Оборудование избавляет воду от механических примесей и всех видов железа», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков.

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Работает водозаборный узел в гидроавтоматическом режиме. Максимально он может выдавать до 500 кубов жидкости в сутки. Эта станция обеспечивает водой и школу-интернат. Теперь благодаря новому оборудованию более 230 человек обеспечены качественным водоснабжением.

На полную мощность также заработали станции в деревне Алексино и поселке Хуторки. Такое оборудование устанавливают по всему Подмосковью.

«В этом году мы открыли 34 станции. Мы постоянно формируем новые этапы программы „Чистая вода“ <…>. А вообще это большой федеральный проект „Чистая вода“, в котором Московская область является одним из лидеров», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Оборудование на подобных станциях полностью российского производства. Так что при поломке трудностей с заменой деталей не возникнет.

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