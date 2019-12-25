Новые водозаборные узлы установили во Власихе по программе «Чистая вода»

Во Власихе обновили систему городского водоснабжения, установили пять новых водозаборных узлов. Работы были выполнены в рамках программы «Чистая вода», на эти цели городу выделили 200 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Власихи Ирина делает то, что последние 10 лет ей казалось смертельным номером — пробует неочищенную воду из-под крана.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, вкус стал мягче, тоньше», — делится ощущениями Ирина.

Мягче, потому что наконец без примесей — железа, стронция и цинка. О накипи на чайнике, ржавых подтеках на сантехнике и проблемах со стиральной машинкой наконец можно забыть. И выкинуть дорогие фильтры.

Источник фото: телеканал «360»

Вода в квартиру Ирины поступает из самого старого во Власихе водозаборного узла — его установили еще в 70-х. А три месяца назад всю систему начали обновлять. В рамках программы «Чистая вода» городу выделили 200 миллионов. «Начинку» станции полностью обновили. Теперь из скважины жидкость поступает в сетчатый фильтр, затем ее обогащают кислородом и прогоняют еще через несколько ступеней очистки.

Источник фото: телеканал «360»

«Эта стадия предназначена для окисления железа и удаления из воды окисленных газов, далее вода поступает на 5 параллельно установленных фильтров обезжелезивания, где у нас происходит постепенное снижение мутности воды и концентрации железа», — сказал инженер компании «ЭкоПром» Семен Михайлов.

Источник фото: телеканал «360»

Дальше жидкость очищают от фтора, брома и стронция, она попадает в резервуар и наконец в квартиры горожан, а еще — в детские сады и школы. По такой схеме многоступенчатой фильтрации теперь работают все пять водозаборных узлов города. Одним из первых воду пробует исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья. Говорит — на вкус почти «Ессентуки».

Источник фото: телеканал «360»

«Что важно, сто процентов Власихи, сто процентов жителей, а это больше 26 тысяч человек — с сегодняшнего дня начнут получать чистую воду. Видите, применены лучшие технологии отечественного производителя, в кратчайшие сроки все реализовано», — отметил и.о. министра ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Но узлы — только часть большой системы водоснабжения, в ближайшее время городские власти обещают заменить металлические трубы на полипропиленовые. Программа «Чистая вода» тоже продолжается — в следующем году обеспечить питьевой водой, соответствующей всем нормативам, должны 100% жителей Подмосковья.