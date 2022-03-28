Новые водозаборные сооружения построят в Кашире

В городском округе Кашира построят новые водозаборные сооружения и магистральные сети, чтобы заменить устаревшие. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В настоящее время источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, сгруппированные в водозаборные узлы. На территории городского округа Кашира действуют 42 ВЗУ, износ которых составляет около 80%. Вследствие этого требуется реконструкция и замена существующего оборудования», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Водозаборные сооружения возведут в рамках реализации госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» подпрограммы «Чистая вода».

Сейчас в округе проводят конкурсный отбор подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Благодаря вводу новых сооружений качественным водоснабжением будут обеспечены 17 тысяч человек, проживающих в микрорайонах Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3 и в деревне Аладьино.