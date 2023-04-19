Подмосковье 19 апреля 2023, 14:05 Новые виды урологических операций начали проводить в больнице в Химках Пресс-служба Химкинской больницы

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Новый вид урологических операций начали проводить в больнице в Химках. Туда поступило оборудование для лазерного удаления камней из почек и мочеточника.

Стоимость новой техники составила два миллиона рублей. С ее помощью врачи смогут безопасно и эффективно проводить операции, рассказал заведующий отделением Алексей Игнатьев.

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«Лазерное разрушение камня в почке и мочеточнике проводится с применением эндоскопического оборудования через мочеиспускательный канал. Оно выполняется без проколов и разрезов на теле. Конкременты растворяются с помощью лазера, затем выходят из организма естественным путем», — объяснил он.

За первую неделю работы в больнице провели шесть таких операций. Их проводят под общей анестезией, а пребывание пациента в стационаре не превышает двух суток.

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