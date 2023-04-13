Подмосковье 13 апреля 2023, 10:42 Новые виды операций для пациентов на гемодиализе начали проводить в Люберцах Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Поступившее оборудование для работы с сосудами начали использовать врачи в больнице Люберец. Благодаря этому пациентам, которым требуется гемодиализ, стали доступны новые виды помощи.

«Открытый в этом году ангиографический комплекс позволил нам разделить потоки экстренных и плановых пациентов и наладить новые виды медицинской помощи. Баллонная ангиопластика — один из них», — рассказывает главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Реклама

Пациенты, которые находятся на гемодиализе уже долгое время, сталкиваются с проблемой сужения сосудов. Хирургам каждый раз приходится искать новое место в организме для проведения необходимой очистки крови. Благодаря оборудованию жители Люберец могут получить помощь с восстановлением доступа.

«Через прокол мы вводим в сосуд специальный баллон, который доставляется к месту сужения в сложенном состоянии. Когда его раздувают, сосуд расширяется и его просвет нормализуется», — комментирует ход операции хирург ангиографического центра Люберецкой больницы Михаил Кричман.

Операция длится всего 10 минут, а эффект может сохраняться больше года.

В Московской области увеличат квоту для молодых ученых и специалистов по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита в НПО имени Лавочкина в Химках.