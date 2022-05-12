Новые виды краснокнижных флоры и фауны выявили в заказнике «Долина реки Нары» в Наро-Фоминском округе

При обследовании государственного природного заказника областного значения «Долина реки Нары» в Наро-Фоминском округе выявили шесть новых видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области.

Инвентаризация была проведена природоохранным фондом «Верховье» по заказу Минэкологии Подмосковья.

«Этот заказник обладает хорошим видовым разнообразием. Предыдущее обследование выявило здесь местообитание около 57 видов позвоночных животных, из которых 10 занесены в Красную книгу региона, а также три вида краснокнижных растений. Теперь к ним добавились еще 6 видов, это говорит о хорошем экологическом состоянии территории», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В числе новых видов — растения многорядник Брауна, дикранум зеленый, длиннолистный и утонченный анемоны и хохлатка Маршалла. Также при обследовании был обнаружен уязвимый вид насекомых — стрекоза пьемонтская.

Ранее Минэкологии Подмосковья рассказало о спасении реки Купелинка в городе Видное Ленинского округа.