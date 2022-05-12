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    12 мая 2022, 18:03

    Новые виды краснокнижных флоры и фауны выявили в заказнике «Долина реки Нары» в Наро-Фоминском округе

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    При обследовании государственного природного заказника областного значения «Долина реки Нары» в Наро-Фоминском округе выявили шесть новых видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области.

    Новые виды краснокнижных флоры и фауны выявили в заказнике «Долина реки Нары» в Наро-Фоминском округе | Изображение 1

    Инвентаризация была проведена природоохранным фондом «Верховье» по заказу Минэкологии Подмосковья.

    «Этот заказник обладает хорошим видовым разнообразием. Предыдущее обследование выявило здесь местообитание около 57 видов позвоночных животных, из которых 10 занесены в Красную книгу региона, а также три вида краснокнижных растений. Теперь к ним добавились еще 6 видов, это говорит о хорошем экологическом состоянии территории», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    В числе новых видов — растения многорядник Брауна, дикранум зеленый, длиннолистный и утонченный анемоны и хохлатка Маршалла. Также при обследовании был обнаружен уязвимый вид насекомых — стрекоза пьемонтская.

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