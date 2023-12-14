Подмосковье 14 декабря 2023, 11:43 Новые виды гибридных операций на сосудах начали выполнять в Люберцах Пресс-служба Минздрава МО

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Гибридные операции, жизненно необходимые больным с многоуровневым поражением сосудов, начали выполнять в Люберецкой областной больнице. Это стало возможным благодаря открытию в этом году второго ангиографического комплекса.

«Золотым стандартом исследования при поражении сосудов является КТ-ангиография, которая проводится также на базе нашей больницы с помощью введения в вену пациента контрастного вещества. Оно прокрашивает все сосуды и с помощью специальной программы мы можем измерить диаметр, определить длину пораженного участка», — рассказывает заведующий отделением сосудистой хирургии Агита Разгоев.

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После исследования проводится консилиум и принимается план операции. Сосудистые хирурги создают искусственный сосуд, чтобы обойти атеросклеротическую бляшку, а рентген-хирурги через прокол вводят в сосуд специальный баллон в сложенном состоянии. Когда он раздувается, кровоток восстанавливается.

Гибридные операции раньше не проводили в Люберцах. Но в этом году в больнице открылся второй ангиографический комплекс и такая помощь стала возможной.

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