Подмосковье

21 ноября 2023, 17:46

Новые валидаторы появились на станциях Усовской ветки в Подмосковье

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Центральная пригородная пассажирская компания установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления. Теперь пассажиры смогут оформлять здесь билеты в приложении и покупать абонементы на нужное количество поездок.

Устройства установили на станциях Ильинское, Барвиха, Раздоры и Ромашково.

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Ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово

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