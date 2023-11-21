21 ноября 2023, 17:46
Новые валидаторы появились на станциях Усовской ветки в Подмосковье
Центральная пригородная пассажирская компания установила новые валидаторы на четырех станциях Усовской ветки Белорусского направления. Теперь пассажиры смогут оформлять здесь билеты в приложении и покупать абонементы на нужное количество поездок.
Устройства установили на станциях Ильинское, Барвиха, Раздоры и Ромашково.
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Ознакомиться с расписанием поездов можно на официальном сайте ЦППК.
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
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