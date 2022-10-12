Новые устройства подсветят пешеходные переходы на дорогах Рузы в условиях снегопадов | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Новые устройства подсветят пешеходные переходы на дорогах Рузы в условиях снегопадов

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В Рузском округе в качестве эксперимента на двух пешеходных переходах будут установлены гобопроекторы. Это устройства, которые в темное время суток транслируют на зебру бело-желтые полосы.

«Организация безопасного движения — один из приоритетов нашей работы. В этом году мы планировали обеспечить дополнительное наружное освещение 15 пешеходных переходов. Эта программа выполнена», — сообщил в своем Telegram-канале глава Рузского округа Николай Пархоменко.

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Появившиеся на переходах гобопроекторы позволят в случае снегопадов или в темное время суток обозначить зебру, а также дополнительно «подсветить» пешехода, чтобы он был хорошо виден водителям.

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Один из проекторов появился на пересечении улиц Социалистической и Гладышева. До конца октября гобопроектор появится на перекрестке улиц Социалистической и Ульяновской — рядом с школой № 2. Это поможет организовать здесь более безопасное дорожное движение, отметил глава Рузы.

Если подобная практика даст положительные результаты, то в Рузском округе планируют оснастить проекторами и другие пешеходные переходы.

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