Новые услуги появились в красногорской поликлинике №3 после открытия

Источник фото: телеканал «360»

Записаться на прием можно через портал «Госуслуги» и лично — в регистратуре. В поликлинике появилась новая услуга — экспресс-тесты на коронавирус. Это особенно актуально в сезон отпусков — справка об отсутствии инфекции может пригодиться при выезде в другой регион или в санатории.

Поликлиника номер три — одно из подразделений городской больницы. Была еще поликлиника №2 — и вот ее в разгар пандемии перепрофилировали в центр компьютерной томографии.

Источник фото: телеканал «360»

«Наш компьютерный центр работает в круглосуточном режиме, функционирует он с 18 апреля, на данный момент нами принято и обследовано порядка 4800 человек. Из этого числа — это порядка 62 процентов — это выявленные пневмонии, в том числе и ковидные. Мы принимаем пациентов со всей Московской области, в том числе и по направлению от терапевтов Красногорска», — рассказал заведующий поликлиникой № 2 Артем Помилуйко.

Интересный факт — за все время работы центра, с 18 апреля, ни один его сотрудник не заразился.

Как проходит жизнь поликлиники № 3 после открытия — смотрите в сюжете «360».