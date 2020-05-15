Новые условия труда и льготы для предпринимателей. Как Подмосковье поддержит бизнес

Губернатор отметил, что самоизоляция и карантин нанесли огромный ущерб экономике региона.

«Понятно, что карантин и самоизоляция уже нанесли огромные ущерб и самим предприятиям и ударили по тем, кто на них работает, и, конечно, по нашим региональному и муниципальному бюджетам», — отметил Андрей Воробьев.

В связи с этим в регионе начали разрабатывать план по снятию ограничений. В Подмосковье планируется возобновить работы промышленных и строительных площадок с 18 мая.

«Мы очень хотим открыться и сделать послабления с понедельника, с 18 мая, но для этого нужно еще эти дни прожить и посмотреть, как будет складываться санитарно-эпидемическая обстановка», — подчеркнул Воробьев.

Андрей Воробьев добавил, что окончательное решение о возобновлении работ предприятий будет принято накануне 18 мая.

«Окончательное решение примем не сегодня, а накануне — исходя из рекомендаций главного санитарного врача и Минздрава», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в регионе разработали новые санитарные требования. Их необходимо выполнять, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«Новые условия труда очень надолго войдут в нашу жизнь. Руководители и собственники предприятий должны позаботиться о тех, кто трудится на них, предусмотрев все необходимые меры предосторожности с точки зрения распространения инфекции», — уточнил глава региона.

Андрей Воробьев лично проверил ряд предприятий на соблюдение новых стандартов. Инспекция показала, что руководители серьезно отнеслись к требованиям.

«Мы посетили ряд предприятий и видим, что абсолютное большинство коллег отнеслось максимально добросовестно и профессионально. Они учитывают все меры безопасности. Вместе с тем дело это новое и нам необходимо осуществлять как внешний, так и внутренний контроль», — сказал губернатор.

С 18 мая в Подмосковье готовы возобновить работу более двух тысяч промышленных предприятий и более 600 строительных площадок. Если коэффициент заболеваемости в Подмосковье будет снижаться, последуют шаги по снятию ограничений в других отраслях.

Также на совещании обсудили меры поддержки бизнеса в регионе. На реализацию антикризисного плана уже выделили свыше 24 миллиардов рублей.

«Наша задача — послушать, есть ли понимание у предпринимателей, на что они могут рассчитывать, когда и как получат причитающуюся поддержку в виде кредитов или льгот, которые мы установили по налогам», — сказал Воробьев.

Среди мер поддержки бизнеса кредитные каникулы и отсрочка аренды сроком на шесть месяцев.

Помимо этого, уплату налогов за первый квартал 2020 года отсрочили на полгода, а за второй квартал вовсе отменили все налоги, кроме НДС.

В июне наиболее пострадавшие предприятия смогут взять кредиты на зарплаты сотрудникам под ставку 2% в ряде крупных российских банков. Если предприниматель сохранит 90% штата, то кредит и проценты по нему полностью спишут, если 80% — спишут наполовину.

Организациям разрешат использовать средства как для зарплат, так и на рефинансирование уже взятых кредитов по программе зарплатного кредитования под 0%.

Индивидуальные предприниматели, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим отраслям, смогут оформить налоговый вычет в размере одного МРОТ.

Вся информация о мерах поддержки предпринимательства от государства доступна по номеру телефона горячей линии 0150.