Новые условия оплаты услуг перевозчиков распространят в Подмосковье

Круглый стол в Долгопрудном провел комитет Мособлдумы по дорожному-транспортному комплексу и информационным технологиям. Депутаты, представители профильного министерства, администраций и транспортных компаний обсудили первые итоги пилотного проекта по брутто-контрактам.

В октябре 2021 года Московская областная Дума приняла закон, перераспределяющий полномочия по пассажирским перевозкам между городскими округами Долгопрудный, Можайский и органами государственной власти Московской области.

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев рассказал о том, что с принятием данного закона был запущен пилотный проект по брутто-контрактам.

«Мы сняли с перевозчика вопрос по сбору наличных средств, как это было раньше, когда водитель был сконцентрирован на том, чтобы собрать деньги и окупить свой маршрут. Сейчас со всеми перевозчиками из этих городских округов заключены контракты и теперь им неважно, сколько людей едет в автобусе, деньги они получают по своему контракту ежемесячно из бюджета региона», — отметил Гаджиев.

Участники круглого стола отметили, что с введением брутто-контрактов удалось улучшить соблюдение перевозчиками расписания и сократить на треть количество жалоб в целом.

С начала февраля в Долгопрудном и Можайске на брутто-контракты перевели 48 маршрутов, на которых работают более 120 автобусов. Транспортными перевозками в двух муниципалитетах, участвующих в программе, пользуются около 38 тысяч жителей.

На всех маршрутах предоставляются льготы для отдельных категорий граждан Московской области и скидки при оплате транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Пилотный проект будет работать в Можайске и Долгопрудном до конца года. После подведения итогов, брутто-контракты могут распространить и на другие муниципалитеты региона.