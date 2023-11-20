Подмосковье 20 ноября 2023, 10:26 Новые «Уроки цифры» в Подмосковье посвятят поиску пропавших животных с помощью нейросетей Unsplash

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Новый «Урок цифры» пройдет в школах Подмосковья с 20 ноября по 10 декабря. Его посвятят облачным технологиям.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, на уроках школьники создадут систему поиска пропавших животных. Они узнают о работе алгоритмов компьютерного зрения и о том, как технологии отличают одного зверя от другого.

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«Искусственный интеллект — это самая популярная технология 2023 года. Ее стремительное развитие связано с ростом облачных технологий. Сложные вычисления, которые проводят нейросети, происходят на облачных серверах. На новом занятии в рамках „Уроков цифры“ подмосковные школьники побывают в роли исследователей, узнают об устройстве нейросетей и облачных сервисов», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

На занятиях дети посмотрят видеоурок и выполнят задания онлайн-тренажера. После прохождения урока все участники получат сертификаты.

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