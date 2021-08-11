Новые уроки, «Точки роста» и не только. Какие изменения ждут школы Подмосковья с 1 сентября

Почти миллион учеников отправятся в школы Подмосковья 1 сентября. В этом учебном году их будет на 40 тысяч больше. Подготовка уже полным ходом идет в каждом учебном заведении.

Свои двери для учеников в этом году впервые распахнут 18 новых школ. В этом году учеников ждет много изменений.

Без справок

После болезни больше не потребуется приносить бумажные справки. Теперь данные будут автоматически поступать в школу из поликлиники. Вызвали врача, он зафиксировал заболевание, и уже через 15 минут в электронном журнале есть отметка, почему ребенок не пришел на урок. Система пока работает только для поликлиник Подмосковья, но скоро к ней подключат и столичные медучреждения.

Предприниматели со школьной скамьи

В подмосковных школах впервые появятся уроки по предпринимательству. Уже с седьмого класса ученики будут постигать основы финансовой грамотности, разрабатывать бизнес-проекты и планировать их реализацию.

Все это — реформа внеурочной деятельности. В апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении поставил задачу внедрить в образовательный процесс такие дисциплины, как скретч-программирование, дополнительная математика и решение олимпиадных задач.

«Точки роста»

Важно рассказать и про «Точки роста». По сути, это хорошо оборудованный образовательный центр на базе сельской школы. Обязательно компьютеры, наборы робототехники, микроскопы, манипуляторы. Для того, чтобы дети по всей области имели равные возможности получения знаний и, опять же, участия в олимпиадах.

Это уже не только тренировка перед экзаменами, а в случае победы — гарантия поступления в вуз. До 2025 года такие центры появятся во всех сельских школах.

Между тем продолжается прием заявлений на получение президентской выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ее могут оформить все семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а в случае инвалидности ребенка — до 23 лет. Если родитель воспитывает ребенка в одиночку и доход в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения, предоставляется пособие в размере 6700 рублей. Первоклассники из малоимущих семей к 1 сентября получат портфель с набором школьным принадлежностей.