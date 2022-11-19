Подмосковье 19 ноября 2022, 23:50 Новые уличные фонари установят в Сергиевом Посаде

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В 2022 году региональная программа «Светлый город» коснулась нескольких городских улиц на Зубачевом поле и нескольких деревень ­­– Глебово, Захарьино и других. В Сергиевом Посаде в рамках программы устанавливают светодиодные светильники и уличные фонари.

Новые фонари в Сергиевом Посаде устанавливают вдоль дорог и тротуаров. Этим фонарям не страшны перепады температуры и влажность. Контракт на выполнение работ заключили на условиях софинансирования. 30% расходов погасят из бюджета региона, 70% — из местного бюджета.

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«Это освещение порядка 13 улиц, общей протяженность более 11 тысяч погонных метров. Мы поставим более 500 современных энергосберегающих светильников», — рассказал заместитель главы городского округа Сергиев Посад Сергей Лопатников.

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Работы по установке нового освещения закончат к 30 ноября.

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