Подмосковье 10 мая 2023, 10:56 Новые участки земли выделили под будущую трассу от Солнцева до Железнодорожного

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Подмосковье получило новые земельные участки для строительства дорожной сети, которая свяжет Железнодорожный с Солнцевом. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Еще 2,6 гектара земли переданы из федеральной в областную собственность для подготовки территории к строительству новых дорог. Транспортная сеть свяжет Солнцево, Бутово, Видное, Каширское шоссе, Молоково, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожный.

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«Это достаточно масштабный и социально важный проект, под реализацию которого уже выделялось ранее 203,7 гектара из федеральной собственности», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Автотрасса протяженностью 45 километров будет включать от четырех до шести полос. Новая дорожная сеть позволит жителям населенных пунктов в 2,5 раза сократить путь до Москвы. Строительство планируются завершить к 2026 году.

В Лобне завершается строительство Северного обхода. Последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.