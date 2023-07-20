Подмосковье 20 июля 2023, 15:50 Новые туристические объекты открылись в Зарайске после благоустройства центра города Министерство благоустройства Московской области

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Новые кафе, магазины и гостиница открылись в Зарайске после благоустройства центральных улиц. О том, как облик общественных пространств повлиял на предпринимательскую инициативу, рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«У нас много положительных примеров, когда благоустройство города влечет за собой увеличение туристического потока и появление новых интересных объектов инфраструктуры. В Зарайске, например, появились инвесторы, готовые вкладывать деньги в мини-отели», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Благоустройство Зарайска превратило историческую часть города в оживленное общественное пространство. Здесь полностью обновили Красноармейскую улицу и площадь Революции, а вдоль исторических торговых рядов сделали пространство для ярмарок и променада. Чтобы не закрывать красивые старинные фасады, для озеленения использовали не деревья, а кусты.

Центр города стал красивым и комфортным для местных жителей и туристов. Он подчеркивает историческую значимость Зарайска, проявляет его уникальность. Это оценили и местные предприниматели, которые сразу отреагировали на увеличившуюся проходимость улиц. Еще до окончания благоустройства открылось три новых кафе и гостиница. После окончания работ запустили еще два проекта — коврижечную и сыроварню с магазином.

Бизнесмены выкупают и муниципальное имущество в исторической части Зарайска, которое много лет не использовалось. Эти заброшенные дома с богатой историей находятся на реконструкции, и в будущем там появятся новые гостиницы, кафе, рестораны, музеи и арт-пространства.

Сейчас в обновленном центре Зарайска работают семь новых коммерческих проектов, еще три находятся в стадии реализации. Вблизи набережной реки Осетр открылось три бизнес-проекта, еще два — в процессе.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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