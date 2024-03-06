Подмосковье 06 марта 2024, 12:47 Новые туристические маршруты и проекты появятся в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Развитие туристического потенциала обсудили на общегородском совещании в Солнечногорске. В планах увеличить турпоток на 10% по сравнению с 2023 годом. Сделают это за счет новых маршрутов и инвестпроектов.

Округ будет развивать промышленный и военно-патриотический, культурно-познавательный, сельскохозяйственный туризм. Также в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» откроется туристско-информационный центр. Там жители и гости округа смогут узнать больше о достопримечательностях и исторических ценностях региона.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы развивать внутренний туризм — такую же задачу ставит перед нами и губернатор Андрей Воробьев. В 2023 году наш округ вошел в число приоритетных муниципалитетов Московской области в сфере туризма, он является перспективной территорией для дальнейшего развития туристической отрасли», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, что в 2023 году Солнечногорск посетили около 716 тысяч туристов.

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