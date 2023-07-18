Подмосковье 18 июля 2023, 10:56 Новые цветочные композиции высадили вдоль дорог в Истре пресс-служба администрации городского округа Истра

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Новые цветочные композиции появились на автомобильных дорогах Истры. Клумбы обновили в селе Павловская Слобода, Давыдовском и Лешкове.

Сотрудники коммунальной службы «Додхибимр» постелили рулонный газон на улицах Ленина и Луначарского в селе Павловская Слобода. Также выполнили вертикальное озеленение в цветах герба городского округа Истра.

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На автомобильном кругу в деревне Давыдовское сейчас также высаживают композицию в форме цветка, выполненную из 50 тысяч колеусов, белых и красных бегоний.

Кроме того, обновили композицию в Лешкове. Ко Дню Победы там высаживали цветы в форме красной звезды, а сейчас там смонтировали металлическую стелу с гербами городского округа Истра и Российской Федерации. Оба герба имеют ночную подсветку. Рядом посадили более восьми тысяч цветов. Все работы провели в течение месяца.

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